Calciomercato Lazio, per la difesa occhio anche a Nastasic

Calciomercato Lazio, non solo Hysaj. Nel mirino anche Nastasic: Schalke costretto alla svendita causa retrocessione

La Lazio inizia la rivoluzione. Con l’arrivo del comandante Sarri, molto cambierà nello spogliatoio della squadra, soprattutto in difesa dove non basterà l’arrivo di Hysaj.

Nelle ultime ore – come riporta Il Messaggero – la società avrebbe mostrato interesse allo Schalke per Matija Nastasic. L’ex Fiorentina – assistito dell’agente Ramadani – sarà svenduto a causa della retrocessione del club, un colpo che la Lazio potrebbe non lasciarsi sfuggire.