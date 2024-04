Calciomercato Lazio, Felipe Anderson beffa la Juve! TUTTI i motivi dietro la scelta del brasiliano

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson beffa la Juve e sceglie il Palmeiras: i motivi dietro la scelta del brasiliano della Lazio

Il Messaggero oggi in edicola ripercorre la vicenda Felipe Anderson, con l’esterno che ha deciso di lasciare il calciomercato Lazio a fine stagione per tornare in Brasile, al Palmeiras.

Da mesi la sorella-agente Juliana aveva un accordo a 4 milioni con la Vecchia Signora per trascinarlo sotto la Mole a parametro zero. In realtà aveva trattato anche con altre big in Spagna e Bundesliga, ma poi ha lasciato l’ultima parola al fratellino. Per un atleta di Cristo i soldi non sono tutto (vedi l’Arabia respinta lo scorso luglio), a ottobre era passato sotto traccia questo suo pensiero: «Ho visto tanti giocatori che andavano in Europa tornare in Brasile per vestire la maglia della squadra che avevano lasciato, con voglia, con determinazione, con il sogno di giocare ancora. Grazie a quello che abbiamo imparato, possiamo aiutare tanti club in patria e non escludo il ritorno».