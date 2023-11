Calciomercato Lazio, si allontana Berardi: ha scelto quella squadra

Calciomercato Lazio, Domenico Berardi si allontana quasi definitivamente: l’esterno vuole andare alla Juve. Tutti i dettagli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Domenico Berardi, obiettivo estivo del calciomercato Lazio, starebbe spingendo nuovamente per lasciare il Sassuolo e passare alla Juve già a gennaio, volenteroso com’è di cambiare aria dopo 12 stagioni per trasferirsi in una big.

Valutazione di 30 milioni di euro da parte del club emiliano, con una formula “alla Locatelli” allo studio: prestito e pagamento successivamente dilazionato in più di una stagione. Basterà a convincere Carnevali?