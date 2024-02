Calciomercato Lazio, scambio tra il Bologna e una big di A per Ferguson? Così arriva il colpo a centrocampo. Le ultime sul giocatore apprezzato da molti club italiani

Come riferito da Tuttosport, la Juve avrebbe individuato in Lewis Ferguson (profilo tanto apprezzato anche dalla Lazio) il centrocampista box to box da aggiungere alla propria rosa, andando così a colmare una lacuna lasciata all’interno della mediana juventina.

Lo scozzese viene però valutato dal Bologna ben 20/25 milioni di euro. Cifre alte per un giocatore che deve ancora misurarsi ad alti livelli, ma nessuna paura in questo caso. Giuntoli potrebbe infatti giocarsi la carta Nicolussi Caviglia, con il regista che interessa molto agli emiliani e potrebbe abbassare le pretese economiche dei rossoblù.