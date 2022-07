Calciomercato Lazio, Sarri vuole Ilic. Ma Luis Alberto...

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri continua a premere per avere a disposizione Ivan Ilic: la permanenza di Luis Alberto blocca l’affare

Il grande obiettivo di Maurizio Sarri per il centrocampo della sua Lazio resta Ivan Ilic. Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano continua in maniera incessante il pressing sulla società per cercare di farsi accontentare.

Lotito tuttavia è stato chiaro: prima di qualsiasi altra operazione in mezzo al campo serve la partenza di Luis Alberto per il quale mancano offerte concrete. Se lo spagnolo dovesse rimanere come sembra, Ilic resterà un sogno di mezza estate.