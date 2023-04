Calciomercato Lazio: Sarri stregato dal baby. Per lui è già pronto, sarà il sostituto di Basic

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri vuole Fazzini dell’Empoli: il ragazzo potrebbe prendere il posto di Basic

Maurizio Sarri ha le idee chiare per il centrocampo della prossima stagione e dunque per il calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il tecnico toscano è rimasto stregato da Fazzini dell’Empoli, considerato pronto nonostante i 20 anni di età.

Il ragazzo, che ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, viene considerato più adatto di Baldanzi al gioco del toscano e prenderebbe in rosa il posto di Toma Basic, utilizzato col contagocce nel 2023 e ormai in uscita.