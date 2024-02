Calciomercato Lazio, Sarri verso i saluti? Torna di moda quel nome: il possibile scenario a giugno. I dettagli

Secondo quanto riporta Il Messaggero, in casa Lazio restano le suggestioni degli ex Conceição, Simeone e Scaloni, senza dimenticare anche quei contatti con Tudor, dopo quella terribile disfatta di Salerno. Vedremo se ci saranno sviluppi a giugno per quanto riguarda il futuro di Sarri.