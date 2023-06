Calciomercato Lazio, Sarri scettico sul carattere del possibile nuovo acquisto. È una grande occasione di mercato e Lotito ci sta pensando

Come riporta Il Messaggero, Leandro Paredes non è stato riscattato dalla Juve, è in scadenza col Psg, che valuta appena 6 milioni il cartellino, ed è disposto a spalmare un ingaggio monstre dell’ultimo anno in un nuovo contratto sino al 2027 a 2,5 milioni più bonus.

Questa potrebbe essere una grande occasione di mercato, il patron della Lazio , Lotito ci sta riflettendo, anche se c’è titubanza sul carattere del giocatore e anche il Comandante Sarri è un po’ scettico.