Calciomercato Lazio: Sarri rifiuta il suo ex pupillo della Juventus

Calciomercato Lazio: Sarri rifiuta un esterno della Juventus. Al tecnico è stato proposto il colpo a zero

Secondo il Messaggero il calciomercato Lazio continua a sperare con pazienza per Berardi. La società biancoceleste si sta comunque cautelando, ci sono diverse alternative sul tavolo: della vecchia lista rimangono Hudson-Odoi e Karlsson, Zaha costa troppo, Ngonge e Orsolini non possono rimpiazzare un big come Berardi, Sarri ha bocciato Cuadrado svincolato.