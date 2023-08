Mercato Lazio, Sarri ha scelto il secondo portiere: è lui il preferito

Calciomercato Lazio, Sarri non ha dubbi e ha indicato a Lotito il suo preferito per il ruolo di secondo portiere: il tecnico vuole Consigl

L’arrivo di un nuovo secondo portiere, dopo la cessione di Maximiano all’Almeria, resta una delle priorità del calciomercato Lazio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante Lotito spinga per Lloris, Sarri nella giornata di ieri ha fatto il nome del suo preferito: Andrea Consigli del Sassuolo. In Emilia l’esperto italiano è chiuso da Cragno. Ci sarebbe da discutere sul cartellino vista la scadenza fissata al 2024 ma Sarri preme. La palla passa a Lotito.