Calciomercato Lazio: spunta il nome segreto di Sarri. Tare lo ha scartato

Calciomercato Lazio, Sarri aveva chiesto Hjulmand in estate a Tare: il DS spingeva invece per Grillitsch a parametro zero

Il Messaggero oggi in edicola svela un importante retroscena di mercato che testimonia ancora una volta i rapporti tesi tra Sarri e Tare. In estate il tecnico aveva chiesto Hjulmand del Lecce per il centrocampo.

Il DS lo ha però scartato preferendo insistere per Grillitsch a parametro zero. Solite divergenze che di certo non fanno il bene della Lazio.