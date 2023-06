Calciomercato Lazio, Sarri vuole un nuovo regista: due le opzioni sul tavolo

Calciomercato Lazio, Sarri chiede un’alternativa di spessore a Cataldi dopo aver bocciato Marcos Antonio: due le opzioni

Maurizio Sarri vuole un altro regista nel prossimo calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono due le opzioni sul tavolo del tecnico per la sostituzione di Marcos Antonio (bocciato) e in alternativa a Cataldi.

Il primo obiettivo è Schouten del Bologna, valutazione 25 milioni di euro e considerato incedibile da Thiago Motta. L’alternativa gioca a Frosinone: si tratta di Daniel Boloca, sul quale c’è la concorrenza dello stesso Bologna per uno dei più classici intrecci di mercato.