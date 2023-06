Calciomercato Lazio: Sarri può restare deluso. Rischia di sfumare il suo primo nome. La Juve si avvicina sempre di più ad Arkadiusz Milik

Secondo quanto riporta Sky, la Juve si avvicina ad Arkadiusz Milik, giocatore per cui si sta lavorando per il ritorno in bianconero. Il giocatore è nel mirino della Lazio e di Sarri che rischia, però, di veder sfumare il suo primo nome per l’attacco.

Nonostante il mancato riscatto dal Marsiglia, il polacco è uno dei nomi richiesti da Allegri, in questo senso, si va verso l’intesa tra le parti per un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni raggiungibili. Si continua a trattare tra le parti.