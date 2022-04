Calciomercato Lazio, Sarri punta sui fedelissimi: Mertens, Allan e non solo

Calciomercato Lazio: in vista della prossima stagione, Sarri vorrebbe puntare sui suoi fedelissimi

In vista della prossima finestra di mercato estiva, Maurizio Sarri avrebbe in mente una strategia per rinforzare la Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico vorrebbe puntare su alcuni suoi fedelissimi: calciatori già allenati in passato e che hanno con lui un ottimo rapporto.

Tra le fila del Chelsea ci sono Emerson Palmieri e Loftus-Cheek, che hanno vinto una Europa League con Sarri. Vecino e Allan sono gli altri due nomi per il centrocampo, con il primo in scadenza con l’Inter e il secondo in rotta con l’Everton. In attacco, invece, tutto porta a Dries Mertens che non ha ancora rinnovato con il Napoli e che proprio con il tecnico toscano ha rivoluzionato la sua carriera spostandosi al centro del reparto offensivo.