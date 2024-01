Calciomercato Lazio, Sarri fa i nomi: ha chiesto a Lotito di prendere uno di loro due

Calciomercato Lazio, Sarri fa i suoi nomi per rinforzare la squadra: ha chiesto a Lotito di prendergli uno di loro due

Come riferito da Repubblica edizione Roma, per il calciomercato Lazio si cerca sempre una mezzala forte fisicamente, che porti qualità e quantità in un centrocampo ancora orfano di un giocatore “alla Milinkovic”.

I nomi sulla lista di Sarri sono quelli di Casadei e Fazzini, entrambi giovani, entrambi classe 2003 ed entrambi molto costosi. Il tecnico chiede uno sforzo a Lotito, anche se appare difficile possa arrivare uno dei due già a gennaio. Più facile pensare invece ad un assalto a luglio.