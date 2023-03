Calciomercato Lazio: Sarri chiede incontro urgente a Lotito. Il motivo per cui il tecnico biancoceleste ha grande fretta

Sarri freme da giorni per incontrare Lotito, vorrebbe iniziare a programmare il piano calciomercato Lazio, non pensa di essere in anticipo, semmai in ritardo. E ha ribadito la volontà di acquistare giocatori italiani, pretende di allargare la colonia dopo gli arrivi di Zaccagni, Casale, Romagnoli e Provedel. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Sarri chiede a Lotito di continuare a battere il mercato italiano, sta al presidente decidere se tagliare totalmente col passato esterofilo o meno.