Calciomercato Lazio, Sarri ha scelto il centrocampista: le ultime sulla situazione

Maurizio Sarri vuole un centrocampista per chiudere il mercato Lazio, visto anche la prima sconfitta stagionale contro il Lecce.

Come rivelato da Alberto Abbate ai microfoni di Radiosei, il tecnico avrebbe scelto Mateo Guendonzi come vero obiettivo per la mediana, defilando l’interesse per Samardzic.