Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso: Casale sarà l’erede di Luiz Felipe

Calciomercato Lazio: nelle idee di Sarri, il colpo Casale dovrà essere messo a segno per sostituire Luiz Felipe

La Lazio continua a lavorare per rinforzare la difesa per la prossima stagione. I nomi sono ormai i soliti noti, con Nicolò Casale però che non dovrà essere considerato come un’alternativa all’ipotetico mancato arrivo di Alessio Romagnoli.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Maurizio Sarri avrebbe indicato il difensore del Verona come il sostituto di Luiz Felipe; promesso sposo del Betis Siviglia.