Calciomercato Lazio, l’annuncio che gela Sarri: «Mi piacerebbe giocare lì». Le dichiarazioni dell’obiettivo biancoceleste

Intervistato da Repubblica il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, obiettivo del calciomercato Lazio e di Maurizio Sarri, ha parlato così del sul futuro.

Le sue parole: «Visto da fuori può sembrare sorprendente, ma per noi che lavoriamo ogni giorno non lo è. C’è un gruppo molto unito, fatto di ragazzi che si fidano l’uno dell’altro e stiamo bene. Dove possiamo arrivare? Chi può dirlo, ora siamo lì e abbiamo tutto per restarci, ma pensiamo di partita in partita. Futuro (piace alla Juventus ndr)? Io a Bologna sono felice e ho fatto bene a fidarmi di Hickey. In un futuro molto imprecisato mi vedo in Premier League».