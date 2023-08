Calciomercato Lazio, Sarri è perplesso: non vorrebbe lui come vice Provedel, vista l’uscita probabile di Maximiano

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si stanno valutando dei nomi per la porta della Lazio, visto la probabile uscita di Maximiano.

L’ultimo nome uscito è quello altisonante di Hugo Lloris del Tottenham, profilo importante e sicuramente di spessore. Sul quotidiano si legge come Maurizio Sarri sia leggermente perplesso sul suo nome, dal momento che non lo vede come un vice Provedel, ma sarebbe un titolare.