Calciomercato Lazio, corsa a due Guendouzi-Samardzic: Sarri ha scelto! Ultime

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha fatto la sua scelta: per il centrocampo preferisce Guendouzi a Samardzic. L’offerta di Lotito

Il calciomercato Lazio, negli ultimi 10 giorni della sessione estiva, dovrà regalare un nuovo centrocampista a Maurizio Sarri.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe definitivamente sciolto le riserve comunicando alla società di preferire Guendouzi a Samardzic per caratteristiche: il mediano del Marsiglia è considerato l’uomo giusto per dare peso e centimetri alla mediana. Lotito ha messo sul piatto una prima proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di circa 12 milioni di euro. Il club francese ne chiede 16: l’obiettivo è quello di accelerare nelle prossime ore, magari dopo la partenza di Marcos Antonio.