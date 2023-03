Calciomercato Lazio, Sarri ha una ‘cotta’ per lui: vuole portarlo a Formello. È uno dei principali obiettivi de Comandante

Come riportato questa mattina da Il Messaggero resta Fabiano Parisi uno dei principali obiettivi del calciomercato Lazio per la prossima estate.

Sarri avrebbe una vera e propria ‘cotta’ calcistica per il terzino dell’Empoli che si è messo in evidenza nelle ultime stagioni in Serie A e che tra qualche mese è destinato a lasciare i toscani. Tant’è che avrebbe voluto averlo a Formello già in questa stagione.