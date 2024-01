Calciomercato Lazio, Sarri vota Bernardeschi ma c’è un ostacolo da superare: ecco quale

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri vota sì all’arrivo di Federico Bernardeschi: da superare c’è l’ostacolo ingaggio

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli ultimi giorni del calciomercato Lazio di gennaio stanno facendo salire vertiginosamente la candidatura di Federico Bernardeschi come possibile rinforzo in attacco per Sarri.

Dopo averlo bocciato in estate, il tecnico si è convinto e ha chiesto a Lotito di procedere con l’acquisto del calciatore già allenato alla Juve. Per la formula non ci sarebbero problemi: prestito secco fino a giugno col Toronto che avrebbe già dato il via libera. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio: Bernardeschi chiede infatti 3 milioni di euro netti fino a giugno. Troppi, al momento, per la Lazio.