Calciomercato Lazio: Sarri vorrebbe uno come Raspadori in attacco. Il tecnico biancoceleste vuole un jolly offensivo come l’attaccante del Napoli

Come riportato da Il Messaggero Maurizio Sarri vorrebbe da tempo un jolly offensivo per la sua squadra, tra i nomi del tecnico c’è da mesi quello di Federico Bonazzoli, visto che Rafa Silva rimane un sogno quasi irraggiungibile.

Il Jolly offensivo che cercherebbe il tecnico capitolino è un giocatore come Raspadori, per questo in estate era rimasto freddo per sino sul nome di Simeone, costoso seppur fortissimo.