Calciomercato Lazio: Sarri pesca il vice Immobile in Primavera? L’ha provato ieri

Calciomercato Lazio, nell’allenamento di ieri Maurizio Sarri ha provato Diego Gonzalez come vice Immobile: le ultime

L’assenza di un vice Immobile è una lacuna che pesa in casa Lazio soprattutto in una stagione in cui il numero 17 biancoceleste è stato tormentato da numerosi problemi fisici.

Come riporta Il Messaggero, nella disperazione ieri Sarri ha chiamato e osservato in prima squadra il baby della Primavera Diego Gonzalez, non ha altre carte in mano.