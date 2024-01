Calciomercato Lazio, Sarri a colloquio con Lotito per discutere del rinnovo: quando accadrà e il possibile scenario. I dettagli

Come riporta Il Corriere dello Sport, in casa Lazio si discute anche del rinnovo del contratto di Maurizio Sarri, che andrà attualmente in scadenza nel 2025.

Da parte del tecnico c’è comunque la voglia di restare nella Capitale, mai nascosta, e un appuntamento a marzo con Lotito per discutere del possibile prolungamento dell’accordo. Lo scenario rimane comunque aperto a qualsiasi possibilità.