Calciomercato Lazio, Sardo ha deciso il suo futuro: ecco dove andrà. Respinta l’offerta di QUEL club. Le ultime

Secondo quanto riporta La Repubblica, Jacopo Sardo il talento della Primavera della Lazio, avrebbe deciso di trasferirsi in un club straniero (in Francia o Germania). Su di lui era in pressing il Milan, ma il club capitolino ha respinto l’offerta di 400mila euro più bonus più il 10% della futura rivendita.

La richiesta (1 milione di euro) è stata considerata eccessiva dai rossoneri. Ora il centrocampista finirà all’estero gratis e i biancocelesti sperano almeno di incassare i 200mila euro del premio di formazione.