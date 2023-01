Calciomercato Lazio: Salernitana su Fares. Il sostituto non è Pellegrini… Ultime sulle trattative biancocelesti

Stando a quanto riferito da Sky Sport il calciomercato Lazio potrebbe presto sbloccarsi. Sull’esterno biancoceleste c’è la Salernitana. La trattativa dipenderà, però, dal nuovo allenatore che siederà sulla panchina granata. Per il classe 1996 c’è stato un sondaggio anche del Sion.

Al posto di Fares, in casa Lazio potrebbe arrivare Emanuele Valeri, terzino di proprietà della Cremonese. Per quanto riguarda Luca Pellegrini, non sono stati fatti passi ufficiali con l’Eintracht Francoforte e la Juventus.