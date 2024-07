Calciomercato Lazio, DECISO il futuro di Ruggeri: ecco DOVE giocherà nella prossima stagione. Tutti i dettagli

Come riportato da Il Quotidiano di Puglia, Fabio Ruggeri lascerà la Lazio per trasferirsi in Serie C al Taranto. L’operazione è stata intavolata sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione. La squadra pugliese ha bruciato la concorrenza, strappando subito il sì del ragazzo.

Questa mattina Ruggeri si era unito al resto della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore, ma la sua permanenza sotto le Tre Cime di Lavaredo sarà breve.