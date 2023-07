Calciomercato Lazio, Rovella si ferma: problema muscolare per il centrocampista bianconero. I dettagli sulle sue condizioni

Problema muscolare per il centrocampista della Juventus, Nicolò Rovella, accostato nelle scorse settimane di mercato anche alla Lazio di Sarri. Il giocatore ha riportato una piccola lesione durante gli allenamenti dei bianconeri negli USA e dovrà star fermo per un periodo compreso tra i 10 e i 15 giorni. Come riferito da la Gazzetta dello Sport, Rovella è già rientrato a Torino.