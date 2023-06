Calciomercato Lazio, Romero pronto a tornare in Argentina? Il possibile scenario. Il contratto con il club capitolino è in scadenza a giugno e non ci sarebbero le intenzioni di proseguire insieme

Secondo quanto riporta il portale bocanoticias.com, per Luka Romero si potrebbe aprire una strada per far ritorno in Argentina, il contratto con la Lazio è in scadenza a giugno e non ci sarebbero le intenzioni di proseguire insieme.

Il presidente del Boca Juniors, Riquelme, è un grande ammiratore del giocatore al punto da aver deciso di fare un tentativo nelle prossime settimane per convincerlo a ripartire dalla patria, con la maglia degli Xeinezes.