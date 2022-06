Calciomercato Lazio, Romagnoli vuole solo i biancocelesti. E Acerbi...

Calciomercato Lazio, Romagnoli ha scelto la Lazio e aspetta la chiamata decisiva. Per Acerbi è corsa a tre. Le ultime

Alessio Romagnoli ha scelto la Lazio. Il centrale ha rotto gli indugi e aspetta solo la chiamata decisiva per siglare l’intesa e sbarcare in biancoceleste in tempo per il ritiro di Auronzo. Le distanze economiche sull’ingaggio sono state azzerate, si lavora per le commissioni.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’arrivo del centrale di Anzio è subordinato all’uscita di Acerbi. Per lui è corsa a tre: l’Inter di Simone Inzaghi che lo vorrebbe in caso di partenza di Skriniar; la Juventus nel caso in cui saltasse la trattativa per Koulibaly e infine il Monza (destinazione preferita da Lotito e Tare) e con Galliani in forte pressing.