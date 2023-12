Calciomercato Lazio, rivoluzione estiva: via questi tre senatori, Sarri sogna due nomi da aggiungere alla rosa biancoceleste

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci si prepara a quella che sembrerebbe essere una vera e propria rivoluzione in casa Lazio.

Sarri ha nel mirino due nuovi nomi per la rosa: Ferguson del Bologna e Colpani del Monza. Per potersi avvicinare ai due giocatori, il club starebbe anche ipotizzando di lasciar partire alcuni giocatori chiave come Marusic, Felipe Anderson e Hysaj, tutti coi contratti in scadenza e difficilmente vicini al rinnovo.