Calciomercato Lazio, rivoluzione difensiva? Le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti preparano una rivoluzione in difesa! Ecco quali sarebbero le ultime idee dei capitolini

Calciomercato Lazio: i biancocelesti puntano alla Champions League. La Lazio ha messo nel mirino la Champions League, un obiettivo molto ambizioso che non si è affievolito dopo la cocente sconfitta subita contro il Bologna nello scontro diretto dell’ultima partita di Serie A. Per questa ragione, la società di Lotito si è già messa al lavoro in vista della prossima estate per ingaggiare giocatori di qualità che permettano alla squadra di farsi spazio tra le grandi senza troppe difficoltà.

Si è quindi iniziato a vagliare il mercato e le possibilità di manovre finanziarie dopo un’eventuale cessione di Mario Gila. Lo spagnolo potrebbe garantire un ottimo introito monetario nelle casse della squadra, che potrebbe guadagnare dalla sua cessione e reinvestire sul mercato. È doveroso ricordare che il ragazzo ha uno stipendio elevato, concordato con il Real Madrid, e che non sarebbe certo un dramma se dovesse essere ceduto all’estero, specialmente in Premier League, dove ha ricevuto alcune richieste, secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport.

Il quotidiano aggiunge anche che a giugno non ci saranno veti né giocatori incedibili. Sicuramente ci sarà molto lavoro a Formello per questa estate e noi saremo lì a documentare ogni passo