Calciomercato Lazio, la rivelazione: perché Lotito sta mollando Zakharyan e Sow. I due centrocampisti ora indietro nel borsino

Come scrive il Messaggero il calciomercato Lazio avrebbe mollato Zakharyan e Sow per puntare forte su Kamada.

Lasciato via libera allo Strasburgo per Zakharyan (conservando il posto da ex- tracomunitario) e deciso di far andare Sow al Siviglia senza rifletterci più troppo.