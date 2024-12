Calciomercato Lazio, una rivale anticipa i tempi per un obiettivo del club: Cosa succede. Le ultime

Calciomercato Lazio, una rivale anticipa i tempi e si mette in prima fila per l’obiettivo biancoceleste in centrocampo. Le ultime

Tra i nomi sul quale sta lavorando la Lazio per il centrocampo c’è Folorunsho. Secondo quanto viene riportato Matteo Moretto la Fiorentina sarebbe in pole position sul calciatore napoletano, con la dirigenza viola è in contatto costante sia con l’agente del calciatore che con il Napoli per arrivare al centrocampista.

L’ex Verona piace molto a Palladino, ma non è l’unico giocatore monitorato dai Viola: piacciono anche Woyo Coulibaly del Parma.