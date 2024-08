Calciomercato Lazio, RITOCCO in attacco: arriva l’OFFERTA per QUEL giocatore. Si monitora la PISTA. Tutti i dettagli

La Lazio cerca rinforzi. Serve un perfezionamento in attacco. Non è escluso quindi l’acquisto di un Under 22 e tra i tanti nomi c’è anche quello di Vitor Roque. I biancocelesti hanno provato a bruciare la concorrenza.

Come riporta l’edizione de Il Messaggero, per il calciatore sarebbero stati offerti al Barcellona 20 milioni più il 50% della futura rivendita del calciatore. I catalani, però, valutano l’attaccante 30 milioni di base più eventuali bonus. Vedremo se nei prossimi giorni la Lazio alzerà la proposta.