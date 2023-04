Calciomercato Lazio: Diego Gonzalez riscattato per 1 milione. I piani di Sarri

Calciomercato Lazio, ieri è arrivato il riscatto di Diego Gonzalez: Sarri lo ha provato in diversi ruoli durante gli allenamenti

Nella giornata di ieri è arrivato il riscatto da parte della Lazio di Diego Gonzalez dal Celaya per un milione di euro a cui ne potrebbero essere aggiunti altri 1.5 milioni in caso del verificarsi di alcune importanti condizioni.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri in allenamento lo ha provato in diversi ruoli: attaccante, seconda punta, esterno e mezzala. In estate si dovrà decidere se tenerlo o mandarlo via in prestito per farlo giocare con continuità.