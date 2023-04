Calciomercato Lazio, riscatto Acerbi: Lotito non vuole fare sconti

Arrivano importanti indiscrezioni sul riscatto del difensore in prestito all’Inter

Il futuro di Francesco Acerbi dipende da tanti fattori ed in casa Lazio stanno già preparando il terreno per la trattativa con l‘Inter.

Come riportato da Tuttosport, dipenderebbe tutto dalla qualificazione Champions dei nerazzurri, in quel caso i soldi a disposizione sarebbero di più per trattare il riscatto del centrale. Il prezzo non è fissato, ma il presidente Lotito è intenzionato a non fare sconti.