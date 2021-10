Calciomercato Lazio, ripresi i contatti per il rinnovo di Strakosha: le ultime

Calciomercato Lazio, sono ripresi i contatti per il rinnovo di Strakosha, secondo portiere biancoceleste in scadenza a giugno prossimo

Tra la Lazio e Thomas Strakosha potrebbe essere non ancora finita. Come riporta l’edizione de il Messaggero infatti, la società biancoceleste, con il presidente Lotito in testa, avrebbe riattivato i contatti con l’entourage dell’estremo difensore per cercare di arrivare ad un accordo.

Per estendere l’accordo Strakosha ha sempre chiesto una cifra intorno ai 2 milioni di euro, una pretesa che la Lazio sembrerebbe voler accontentare: nessuno in società, nonostante il recente errore contro il Galatasaray, ha intenzione di perdere a zero un vero e proprio patrimonio della società.