Rinnovo Zaccagni, scoppia la grana in casa Lazio: spunta la richiesta dell’esterno. Lotito gelato

Rinnovo Zaccagni, scoppia la grana in casa Lazio: l’esterno pretende un ingaggio da top della rosa. Addio a giugno? Le ultime

Come riporta Il Messaggero, nel calciomercato Lazio è scoppiata la grana relativa al rinnovo di Mattia Zaccagni, attualmente in scadenza nel 2025 e con un ingaggio di poco superiore ai 2 milioni, bonus inclusi.

Dopo la scorsa stagione, conclusa con 10 gol e 8 assist complessivi, Lotito aveva promesso il rinnovo con adeguamento all’ex Verona ma ha poi protratto per mesi l’incontro con l’agente Giuffredi esasperando il clima tra le parti. Zaccagni chiede una cifra superiore con i bonus ai 3 milioni di euro netti per essere così parametrato agli altri big della rosa mentre il presidente arriva massimo a 3 con i bonus. Senza accordo in estate la partenza diventa un’ipotesi probabile: c’è l’idea Fiorentina ma anche alcune opzioni all’estero al momento top secret.