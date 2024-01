Lazio, Romagnoli e Patric trattano il rinnovo: i due difensori hanno una promessa con Lotito

Lazio, non solo calciomercato a gennaio: Patric e Romagnoli trattano il rinnovo. La promessa di Claudio Lotito

Se il calciomercato di gennaio della Lazio stenta a decollare, il discorso rinnovi è invece caldissimo in casa biancoceleste. Il caso Felipe Anderson è il più celebre, ma non l’unico. I prossimi della lista a trattare sembrano essere Patric e Alessio Romagnoli. Per loro, infatti sembra in arrivo una firma con i biancocelesti.

Secondo il Corriere dello Sport, i due difensori avrebbero una promessa con Lotito, e sperano vederla rispettata. La parola data dal presidente ai due calciatori sul fatto che l’aumento di stipendio sarebbe cosa già decisa, e quindi non stabilito dal rendimento attuale, lascia pensare che la firma possa essere una formalità.