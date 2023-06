Calciomercato Lazio, il rinnovo di Rabiot allontana Milinkovic dalla Juve? Lo scenario

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Rabiot non cambia i piani in casa Juve: l’obiettivo numero uno resta Milinkovic

Come scrive il Corriere di Torino, in casa Juventus non sono cambiati i pensieri su Milinkovic-Savic. Anzi. L’intenzione è sempre quella di mettere le mani sul serbo della Lazio, trasformando il pensiero iniziale “Rabiot o un grande colpo” in “Rabiot e un grande colpo”.

Il rinnovo del francese, infatti, non sembrerebbe aver influito sulle valutazioni societarie. La volontà è quella di regalare ad Allegri un centrocampista di primo livello, con il gigante laziale in cima alla lista viste le difficoltà riscontrate per Frattesi.