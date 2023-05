Calciomercato Lazio: può saltare il rinnovo di Pedro. Cosa succede

Calciomercato Lazio, potrebbe a sorpresa saltare il rinnovo di Pedro: lo spagnolo scioglierà le riserve entro un mese

Potrebbe esserci un intoppo per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riferiscono Corriere dello Sport e Il Messaggero infatti, sarebbe tornato in forte dubbio il rinnovo annuale di Pedro, in scadenza il prossimo 30 giugno.

L’ultimo mese abbastanza sottotono ha fatto sorgere dei dubbi nell’ex Barcellona sulla propria tenuta fisica: Pedrito vuole continuare solo sentendosi al top. Entro un mese la decisione definitiva. Sullo sfondo resta l’opzione del romantico ritorno in Spagna, al Tenerife.