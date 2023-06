Rinnovo Pedro, accordo definito: solo Lotito può far saltare il banco

Calciomercato Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Pedro: solo un clamoroso ripensamento di Lotito potrebbe far saltare il banco

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è tutto praticamente definito per il rinnovo fino al 30 giugno del 2025 di Pedro, esterno spagnolo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Solo un clamoroso ripensamento di Claudio Lotito potrebbe far saltare incredibilmente il banco: l’ufficialità è attesa dopo la fine della stagione.