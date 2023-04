Calciomercato Lazio: fatta per i rinnovo di Pedro. C’è il maxi sgarbo alla Roma a cui sarà negato il bonus

Come riportato dal Corriere dello Sport il calciomercato Lazio ha ormai definito il rinnovo di Pedro per un’ulteriore stagione.

Il suo prolungamento verrà ufficializzato soltanto dopo il 30 giugno, alla conclusione del contratto firmato nell’estate del 2021 quando cambiò sponda del Tevere per accasarsi in biancoceleste. C’è l’intesa sulle cifre, servirà pazienza per la fumata bianca, a quanto pare si attenderà il mese di luglio per evitare di versare il bonus pattuito con la Roma al momento dell’addio a Trigoria. Tare la parti sussiste già un accordo privato.