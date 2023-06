Rinnovo Pedro, tutto fatto: ecco cosa manca per formalizzare l’accordo

Calciomercato Lazio, trovato l’accordo definitivo per il rinnovo di Pedro: per formalizzare l’affare manca solo l’ok definitivo di Lotito

Come riferito dal Corriere dello Sport, è tutto fatto per il rinnovo di Pedro in casa Lazio.

Le parti si sono accordate per un biennale da 2.2 milioni di euro a stagione. Per formalizzare l’affare serve solo l’ok definitivo di Lotito che ha ricevuto il via libera anche da Sarri, contento di poter continuare a contare sulla qualità e l’esperienza dello spagnolo.