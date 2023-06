Rinnovo Luis Alberto, richiesta top a Lotito: il patron lo accontenterà solo in un caso

Per restare alla Lazio Luis Alberto ha fatto una precisa richiesta sul rinnovo: vuole un contratto da top player

Uno dei capitoli aperti nel prossimo calciomercato Lazio sarà sicuramente quello relativo al rinnovo di Luis Alberto.

Come riferisce Il Messaggero, nonostante un contratto in essere fine al 2025, per restare a Formello il Mago vuole un contratto da top player con un ingaggio da 3.5 milioni di euro più bonus, lo stesso di Milinkovic-Savic. Lotito potrà accontentarlo solo se verrà ceduto il Sergente: il patron non vuole in alcun modo minare gli equilibri dello spogliatoio sforando il monte ingaggi.