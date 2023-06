Rinnovo Luis Alberto, il Mago ha fretta, Lotito no: cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, Luis Alberto preme per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: Lotito non ha fretta. I dettagli

Un tema aperto nel calciomercato Lazio è quello relativo al rinnovo di Luis Alberto. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Mago continua a ricevere offerte (l’ultima dell‘Al Hilal dopo quella dell’Al Duhail) ma vuole dare precedenza alla Lazio con Lotito che gli ha promesso da due settimane il prolungamento fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione.

Il patron tuttavia non ha fretta, forte di un contratto valido ancora per due anni e di una richiesta per il cartellino da 20 milioni di euro. Dal 1° luglio partirà la nuova stagione: sarà il tempo di mettere tutto nero su bianco e far rientrare velocemente quello che potrebbe diventare un caso.