Rinnovo Luis Alberto, il Mago in attesa di Lotito: c’è una promessa da rispettare

Calciomercato Lazio, Luis Alberto è ancora in attesa dell’incontro con Lotito per il rinnovo del contratto: ingaggio top

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Luis Alberto resta un tema di fondamentale importanza nell’attuale calciomercato Lazio.

Lo spagnolo ha accantonato le ricchissime offerte provenienti da Arabia Saudita e Qatar dopo un colloquio con Lotito che gli ha garantito il rinnovo del contratto fino al 2027 (attualmente scade nel 2025) con ingaggio pari a 4 milioni di euro a stagione più bonus. Uno stipendio da top della rosa, più alto di quello di Milinkovic e in linea con quello di Immobile. Tuttavia il nero su bianco va ancora messo: il Mago si aspetta che il patron traduca in tempi brevi e in fatti concreti la promessa ormai fatta un mese fa.